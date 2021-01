Bolsonaro: sono vicino a Trump, ci sono molte denunce di brogli

Roma, 7 gen. (askanews) -"Sapete che sono vicino a Trump, sapete qual è la mia risposta... Ci sono molte denunce di brogli, molte denunce di brogli": lo ha detto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo il violento assalto dei sostenitori a Capitol Hill mentre il Congresso stava per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden.

"Ci sono stati brogli nella mia (elezione, ndr), ho delle denunce di brogli nella mia elezione. Avrei dovuto vincere al primo turno", ha aggiunto ai microfoni di Foco do Brasil, parlando delle presunte irregolarità nel voto del 2018, in merito alle quali non ha mai fornito prove.