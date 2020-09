Biden a Kenosha, parla con Jacob Blake e incontra la sua famiglia

Kenosha, 4 set. (askanews) - Joe Biden in visita a Kenosha, epicentro delle nuove proteste contro la brutalità della polizia. Qui alcuni agenti hanno sparato sette colpi alle spalle di Jacob Blake, mentre entrava in macchina davanti ai suoi figli. L'uomo potrebbe rimanere paralizzato. Il candidato democratico, insieme con la moglie, ha incontrato la famiglia della vittima e ha parlato a telefono con lo stesso Blake.

"È uscito dalla terapia intensiva, abbiamo parlato per 15 minuti. C'erano i suoi fratelli, due sorelle, padre e madre. Ho parlato con loro a lungo e abbiamo passato del tempo insieme. Lui ha detto che niente lo abbatterà, comunque vada, che torni a camminare oppure no, non si arrenderà".

Anche il presidente Trump ha visitato la città nei giorni scorsi, ma senza incontrare la famiglia di Blake nè citare il suo nome.