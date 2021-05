Biden su brevetti vaccini scatena entusiasmo Di Maio e Speranza

Milano, 6 mag. (askanews) - Plauso trasversale alla svolta voluta da Joe Biden sulla sospensione dei brevetti dei vaccini e sulla volontà degli Usa di sostenere la proposta presso la Wto. Dalla Farnesina al ministro della Salute Roberto Speranza, è un coro entusiasta. Su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, di rientro dal G7 ministeriale, scrive.

"L'annuncio dell Amministrazione Biden, favorevole alla sospensione dei brevetti, è un segnale molto importante. L'Italia c'è, l'Europa non perda questa occasione e dimostri di essere unita e coraggiosa".

Asciutto ma diretto, Speranza su Twitter: "La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l'Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme".

Mentre Enrico Letta contestualizza: "Biden sfida le big della farmaceutica. #Brevettiliberi per battere la #pandemia. Civiltà. Come sembrano lontani muri, cloro e candeggina. Ricordiamoci sempre però chi stava per l'uno e chi per l'altro".