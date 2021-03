Berliner Philharmoniker dal vivo per mille spettatori (tamponati)

Berlino, 22 mar. (askanews) - La Berliner Philharmoniker si è esibita per mille spettatori in una sorta di concerto sperimentale, che fa ben sperare in una ripartenza del settore. All'interno della Philharmonie, sede della prestigiosa orchestra sinfonica di Berlino, è stato allestito un centro di test anti-Covid: passaggio obbligato per lo spettacolo, al quale il visitatore poteva accedere solo dopo avere effettuato un tampone con esito negativo.

Sotto la direzione del maestro Kirill Petrenko, l'orchestra ha eseguito brani di Tchaikovsky e Rachmaninov. I biglietti sono andati sold-out in meno di tre minuti.