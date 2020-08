Beirut, l'esplosione in sala parto. George nasce sano e salvo

Roma, 7 ago. (askanews) - Edmond Khnaisser stava entrando in sala parto con la moglie Emmanuelle, per assistere alla nascita del figlio; voleva immortalare quel momento unico per un padre e si è ritrovato a documentare con la sua telecamera anche il drammatico momento delle esplosioni nel porto di Beirut che hanno fatto oltre 150 morti e 5.000 feriti.

Sono scoppiate le finestre dell'ospedale St Georges e della sala in cui stava nascendo il piccolo George che, fortunatamente, è venuto alla luce sano e salvo, senza complicazioni. La madre e il personale medico sono riusciti a restare calmi nonostante i detriti e i vetri che avevano addosso e intorno a loro. Un piccolo segnale di luce e speranza nella tragedia che ha colpito il Libano.

(Immagini girate da Edmond Khnaisser)