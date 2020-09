Barbados dicono addio a Elisabetta II per diventare repubblica

Bridgtown, 16 set. (askanews) - Le Barbados hanno annunciato la loro intenzione di diventare una repubblica, rimuovendo dunque la regina Elisabetta II come capo dello Stato. "È giunto il momento di abbandonare completamente il nostro passato coloniale e di avere un Capo dello Stato locale", ha dichiarato il Governatore generale Sandra Mason precisando che la nazione insulare caraibica mira a completare il processo in tempo per il 55esimo anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, nel novembre 2021.

Una fonte di Buckingham Palace ha detto che l'idea "non è arrivata all'improvviso" e che "è stata discussa pubblicamente molte volte".