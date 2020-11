Austria, Kurz annuncia lockdown totale fino al 6 dicembre

Roma, 14 nov. (askanews) - L'Austria torna in lockdown nazionale, dal 17 novembre al 6 dicembre, stile marzo, per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in una conferenza stampa.

Il Paese ha registrato 9.600 casi nelle ultime ore, in crescita rispetto ai giorni precedenti. E nonostante il lockdown più morbido, con un coprifuoco notturno, l'Austria è la maglia nera a livello mondiale per la velocità di diffusione del Covid, con 831 nuovi casi ogni milione di abitanti negli ultimi 7 giorni. I numeri hanno indotto il cancelliere ad annunciare nuove rigidissime misure, imponendo nel paese lockdown totale: scuole e negozi chiusi, coprifuoco 24 h su 24.