Australia, ritorno alla libertà per i koala salvati dagli incendi

Milano, 24 mar. (askanews) - Comincia una nuova vita per un gruppo di koala salvati dai grandi incendi che hanno devastato l'Australia all'inizio del 2020, bruciando milioni di ettari di foresta e sterminando interi branchi di animali, fra cui migliaia di koala.

Queste immagini del Taronga zoo di Sydney, dove sono stati curati in questi mesi, mostrano il rilascio nella natura, negli stessi luoghi in cui erano stati salvati, dei primi 4; ne seguiranno altri, in tutto 12, con una sorpresa, spiega la dottoressa Kellie Leigh dell'Ong Science for Wildlife, presentando Karlie, una dei primi esemplari liberati.

"Abbiamo appena scoperto che aspetta un cucciolo. Così ne abbiamo salvati 12 dal fuoco e ne rilasciamo 13, una gioia - dice, aggiungendo che ora i koala rilasciati saranno monitorati: i loro spostamenti e le loro abitudini daranno informazioni sulla nuova vita della loro specie dopo i grandi incendi e aiuteranno a predisporre un piano per il ripopolamento"