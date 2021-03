Auguri Bolsonaro! E il presidente saluta i fan con la mascherina

Brasilia, 22 mar. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha compiuto 66 anni (il 21 marzo) e per l'occasione si è mostrato in pubblico con la mascherina protettiva, cosa abbastanza rara. Bolsonaro accompagnato dalla First Lady Michelle - come mostrano le immagini di Afp - ha salutato i suoi sostenitori, che lo hanno festeggiato con canti e balli fuori dal Palàcio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia.

Secondo gli esperti, il presidente del Brasile, dall'inizio dell'emergenza molto critico riguardo a misure come distanziamento sociale e uso della mascherina per ridurre i contagi da coronavirus, ha recentemente adottato un tono più pragmatico, anche a causa della pesante impennata di casi di Covid-19 nel Paese.

In base ai dati ufficiali, il Brasile ha registrato finora 294.000 morti legati al virus, paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti.