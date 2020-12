Attacco hacker contro l'Ema, mentre si attende l'ok ai vaccini

Roma, 10 dic. (askanews) - L'Agenzia europea del farmaco (Ema, European medicines agency) ha denunciato un attacco informatico ai suoi danni, mentre si appresta a dare, o meno, il via libera a una serie di vaccini anti-Covid; quello di Pfizer-Biontech, atteso per il 29 dicembre, e, a seguire, entro il 12 gennaio, quello di Moderna.

"L'Ema è stata oggetto di un cyberattacco. L'agenzia ha lanciato prontamente un'inchiesta esaustiva, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e altri enti interessati", ha riferito in una breve nota l'agenzia con sede ad Amsterdam, senza tuttavia specificare quando sia avvenuto l'attacco e chi siano i presunti responsabili. "Non possiamo fornire ulteriori dettagli mentre le indagini sono in corso", ha precisato successivamente una portavoce a France Presse.

L'Ema sta inoltre esaminando la validazione del vaccino AstraZeneca, sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford e l'Ibrm di Pomezia e il vaccino Johnson&Johnson.

Gli hackeraggi ai danni di organizzazioni sanitarie si sono moltiplicati con la pandemia di coronavirus, ad opera di pirati informatici ingaggiati dagli stati ma anche da organizzazioni criminali che cercano di venire in possesso di tutte le informazioni possibili sul contagio.