Attacco hacker, Biden: il virus viene dalla Russia

Milano, 11 mag. (askanews) - Colpito da un attacco informatico, l'operatore di un importante gasdotto statunitense ha dichiarato di sperare che i servizi vengano ripristinati entro la fine della settimana. I funzionari dell'FBI e dell'amministrazione hanno identificato i colpevoli in una banda di hacker in Russia.

Il presidente Usa Joe Biden ha detto che vedrà il presidente Vladimir Putin e la questione sarà trattata nell'incontro.

"Mi incontrerò - dice - con il presidente Putin: finora non ci sono prove basate sui nostri servizi segreti che la Russia sia coinvolta, sebbene ci siano prove che gli attori, il ransomware (virus informatico che rende inaccessibili i file dei computer infettati e chiede un riscatto per ripristinarli, ndr) sia in Russia. Hanno qualche responsabilità da affrontare".