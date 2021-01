Assalto a Congresso Usa, Biden: un'insurrezione, Trump vada in tv

Roma, 7 gen. (askanews) - Questo è un attacco senza precedenti alla democrazia ha denunciato il presidente eletto Joe Biden parlando mentre era ancora in corso l assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donal Trump a Washington.

"Questa non è una protesta, è un'insurrezione", ha detto Biden, "diversa da qualsiasi cosa vista prima nei tempi moderni. Un assalto alla cittadella della libertà, il Campidoglio", invitando poi Trump a chiedere pubblicamente la fine dell assedio.

"Invito il presidente Trump ad andare ora sulla televisione nazionale per adempiere al suo giuramento e difendere la costituzione e chiedere la fine di questo assalto" ha detto con voce ferma e risoluta.

Dall'altra parte, il presidente uscente, dopo aver usato Twitter per invitare i suoi supporter a manifestare pacificamente, non ha potuto esimersi dal fare una dichiarazione in video, registrata, sempre via social, ma in cui ha continuato a ribadire che le elezioni sono state truccate.

"Conosco il vostro dolore. So che siete feriti. Abbiamo avuto un elezione che ci è stata rubata - ha insistito - tutti lo sanno, specialmente l'altra parte. Ma ora dovete tornare a casa. Dobbiamo avere la pace. Dobbiamo rispettare la legge e l ordine". Un appello, comunque, che si è rivelato poco efficace, vista la premessa.