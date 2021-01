Assalto a Capitol hill, solidarietà dei leader europei agli Usa

Roma, 7 gen. (askanews) - Parole di sgomento e condanna unanime dei leader europei per le immagini inquietanti dell'assalto al Congresso Usa da parte dei sostenitori di Donald Trump.

Immagini che hanno fatto "arrabbiare" e "rattristare" la cancelliera tedesca Angela Merkel, che nel corso di una riunione con i conservatori ha sottolineato:

"Mi dispiace molto che da novembre il presidente Trump non abbia riconosciuto la sua sconfitta, e ancora ieri", ha dichiarato, definendo i manifestanti trumpiani "aggressori e rivoltosi".

"I dubbi sull'esito delle elezioni sono stati alimentati e hanno creato l'atmosfera che ha reso possibile gli eventi della notte scorsa", ha aggiunto Merkel.

"La parole del presidente eletto Joe Biden, nonché numerose reazioni da parte dei due grandi partiti degli Stati Uniti, mi rassicurano sul fatto che questa democrazia sarà ancora più forte degli aggressori e rivoltosi".

In un video pubblicato su Twitter, il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato le scene di violenza a Washington ed ha espresso la sua fiducia nel processo democratico degli Stati Uniti. Un intervento iniziato in francese e terminato in inglese:

"Volevo solo esprimere la nostra amicizia e la nostra fiducia negli Stati Uniti. Quello che è successo a Washington non è americano, certamente. Crediamo nella forza delle nostre democrazie. Crediamo nella forza della democrazia americana".

Il premier britannico Boris Johnson in un post sui social ha definito "vergognose" le scene al Congresso Usa. Gli Stati Uniti rappresentano la democrazia nel mondo, ed è ora fondamentale che ci sia un trasferimento di poteri pacifico e ordinato".