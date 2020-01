Aspettando Brexit sulla Manica: al porto di Dover traffico (ancora) senza dazi

Dopo 47 anni il Regno Unito lascia l'Unione europea e Dover, città famosa per le sue scogliere dove si combattè la seconda guerra mondiale, diventa il simbolo della Brexit. Perché questo è il posto più vicino all'Europa di tutta la Gran Bretagna. Qui i traghetti per il momento continuano a partire e ad attraccare normalmente, da loro escono decine di camion che portano i prodotti da e per la Gran Bretagna. Da domani nulla ancora cambierà. Ma se il 31 dicembre scatterà il no deal, il traffico a Dover potrebbe essere gravato da dazi pesantissimi. Ecco quali potrebbero essere le conseguenze.