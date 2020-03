Arrestò Totò Riina, De Caprio si congeda dall'Arma

Milano, 7 mar. (askanews) - "Da #carabiniere dopo 42 anni di Servizio pensavo chissà cosa dirò quando lascerò l'Arma dei #Carabinieri. Poi ti ci trovi e non dici niente. Sì, in fondo ho parlato già". Così in un tweet un po' malinconico Sergio De Caprio, il "Capitano Ultimo", annuncia il suo addio all'Arma.

A suo tempo fu il colonnello ad arrestare Totò Riina. Negli ultimi mesi #capitanoUltimo è diventato un punto di riferimento anche sui social che con i suoi post fa riflettere, da #GiulioRegeni a #Sanremo. Una ventina di giorni fa la neopresidente della Regione Calabria Jole Santelli lo ha nominato assessore all'Ambiente.