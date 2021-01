Arnold Schwarzenegger con la spada di Conan contro Trump

Milano, 11 gen. (askanews) - Dura presa di posizione dell'ex governatore repubblicano della California e attore Arnold Schwarzenegger. In un video pubblicato su Twitter paragona l'assalto al Congresso alla notte dei cristalli. "È stata una notte di violenza furiosa contro gli ebrei nel 1938, compiuta dall'equivalente nazista dei Proud boys", dice citando uno dei gruppi di estrema destra che ha partecipato all'attacco. Poi il suo discorso diventa intimo, racconta come è stato nascere nel 1947 in Austria e crescere "in un Paese in rovina che ha sofferto per aver perso la democrazia", con una generazione di adulti, suo padre compreso, che si ubriacavano per il senso di colpa. Tutto è cominciato con le bugie, aggiunge, puntando il dito contro Trump.

"Ha chiesto di compiere un colpo di Stato ingannando le persone con le bugie. È un perdente, verrà ricordato nella storia come il peggior presidente di sempre. La cosa positiva è che presto diventerà irrilevante come un vecchio tweet".

Schwarzenegger poi mostra la spada usata nel film Conan il barbaro, paragonandone l'acciaio che diventa più forte dopo essere stato forgiato nel fuoco alla democrazia americana. "La nostra democrazia è come l'acciaio di questa spada. La nostra democrazia è stata forgiata da guerre, ingiustizie e insurrezioni".

Poi chiede di unirsi ai suoi auguri a Biden. "Presidente eletto Biden ti auguro di avere grande successo come presidente, perché il tuo successo è il successo della nostra nazione.