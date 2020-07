Ansia per Naya Rivera di "Glee", dispersa dopo una gita sul lago

Roma, 9 lug. (askanews) - Ore di paura per Naya Rivera, star della serie tv "Glee" in cui ha interpretato il ruolo della cheerleader del liceo Santana Lopez in sei stagioni.

L'attrice 33enne risulta dispersa dopo una gita in barca sul Lago Piru nella Ventura County, in California insieme al figlio di 4 anni. Le ricerche sono ancora in corso. L'allarme è scattato dopo che una persona ha segnalato di aver trovato il bambino da solo in barca, illeso. Il piccolo ha raccontato ai soccorritori che la mamma non è più riapparsa dopo essersi tuffata nel lago.

Si teme il peggio e sul web i fan commentano disperati la notizia. L'ultima foto postata da Naya è quella di lei e del figlio che si scambiano un tenero bacio e il commento: "Just the two of us".