Annalena Baerbock, la super candidata dei Verdi alla cancelleria

Roma, 19 apr. (askanews) - Mentre il partito di Angela Merkel sta ancora litigando sul nome del suo successore, i Verdi tedeschi hanno nominato la loro co-presidente, Annalena Baerbock, come loro candidata alla cancelleria per le elezioni in programma nel Paese il prossimo 26 settembre. "Tutti e due volevamo il posto", ha commentato l'altro co-presidente dei Verdi, Robert Habeck, "ma alla fine solo uno poteva farlo".

Una candidata forte, Annalena Baerbock, 40 anni, è anche il primo candidato alla cancelleria per i Gruenen e la più giovane candidata cancelliera nella storia della Germania.

"Noi abbiamo un'idea chiara di un cancellierato per la Germania. Oggi qui con la mia candidatura voglio fare un'offerta per tutta la società - ha affermato Baerbock in un incontro a Berlino - un invito a guidare il nostro paese prospero, forte e ricco in un buon futuro. Per questo, dobbiamo essere onesti, serve un cambiamento. Possiamo fare questo cambiamento. Ma dobbiamo anche farlo", ha affermato.

Da tempo i Verdi tedeschi viaggiano nei sondaggi attorno al 20% dei consensi, attestandosi come seconda forza politica del Paese dietro Cdu-Csu e davanti ai socialdemocratici. Baerbock è la seconda donna dopo Merkel a candidarsi alla cancelleria in Germania. La sua nomina dovrà essere ora confermata in un congresso del partito in programma tra l'11 e il 13 giugno, una pura formalità.

Baerbock, cresciuta nei pressi di Hannover, dovrà vedersela con due uomini: la Spd ha già nominato come suo candidato il ministro delle Finanze e vice-cancelliere Olaf Scholz, mentre l'Unione cristiano democratica (Cdu) e il partito gemello bavarese, Unione cristiano sociale (Csu) devono ancora decidere tra Armin Laschet, governatore del Nord-Reno Westfalia e attuale presidente della Cdu, e il popolare governatore della Baviera Markus Soeder, esponente di peso della Csu.