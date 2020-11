All'asta la pistola di Sean Connery nel primo James Bond "Dr. No"

Roma, 25 nov. (askanews) - C'è anche la celebre pistola Walther PP impugnata da Sean Connery nel primo film di James Bond tra gli oltre 500 oggetti e cimeli cult che andranno all'asta il 3 dicembre a Beverly Hills e online; si stima che possa fruttare migliaia e migliaia di dollari.

Il grande attore scozzese, scomparso il mese scorso all'età di 90 anni nella sua casa alle Bahamas, la usò nel 1962 nel "Dr. No" e la sua immagine di profilo con la pistola in mano divenne una delle più iconiche di 007 e della cultura pop in generale.

Ma all'asta "Icons and Idols Trilogy: Hollywood" ci saranno altre chicche degne di nota: come un casco da pilota indossato da Tom Cruise in "Top Gun", la giacca da motociclista in pelle di Arnold Schwarzenegger di "Terminator 2: il giorno del Giudizio", una maglia indossata dalla superstar dell'NBA LeBron James e l'abito che la Regina del Pop Beyonce sfoggiò per il 50esimo compleanno di Michelle Obama alla Casa Bianca nel 2014.