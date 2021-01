Alibaba nel mirino, il fondatore Jack Ma "sparito" da ottobre

Roma, 5 gen. (askanews) - Dov'è Jack Ma? Il fondatore di Alibaba, volto vincente della grande ascesa capitalistica e tecnologica della Cina, non fa sentire la sua voce da ottobre mentre il suo gioiello, il suo impero tecnologico, è finito nel mirino delle autorità cinesi.

L'ultimo post sui social media di Ma risale a ottobre, una settimana prima che che Ant Group, l'affiliata finanziaria di Alibaba, fosse bloccato dalle autorità regolatorie cinesi all'ultimo momento prima di essere quotata in borsa.

Alibaba, in seguito, è diventata oggetto di un'inchiesta da parte delle autorità cinesi per presunti comportamenti predatori nel mercato. Jack Ma non è più parte del consiglio d'amministrazione di Alibaba e si è dimesso da presidente esecutivo nel 2019. E' tuttavia il principale azionista, detenendo il 5 per cento per un valore di 25 miliardi di dollari. Una quota decisiva.