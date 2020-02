Ai WeiWei presenta la sua nuova opera "Do it yourself" a Berlino

Berlino, 11 feb. (askanews) - L'artista dissidente cinese Ai Weiwei ha presentato a Berlino le differenti versioni della sua opera "Do it yourself", che consiste nel legare insieme con delle cerniere lampo dei giubbotti di salvatagggio arancioni.

L'artista, che ora vive a Oxford, in Gran Bretagna, ha mantenuto il suo atelier a Berlino, città dove ha vissuto.

Non è la prima volta che Ai Weiwei utilizza i giubbotti di salvataggio arancioni, simbolo dei profughi, per la sua arte: nel 2016 ne ha usati circa 14mila per ricoprire le colonne della Konzerthaus a Berlino. L'obiettivo era chiedere l'apertura di corridoi umanitari per i migranti. Il tema delle migrazioni è anche al centro del suo documentario "Human flow" (2017).