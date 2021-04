Afghanistan, Di Maio: vicini a decisione epocale per la Nato

Milano, 14 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Bruxelles per una riunione straordinaria sull'Afghanistan:

"In questi giorni nella mia visita a Washington durante l'incontro con il segretario di Stato Tony Blinken abbiamo discusso di vari temi, tra cui l'Afghanistan. E conveniamo sul fatto che serva un passo diverso in Afghanistan, un cambio di passo. Oggi qui a Bruxelles si è appena conclusa una riunione con il ministro degli Esteri tedesco, turco, inglese, il segretario di Stato americano (Blinken). Come Italia abbiamo ovviamente condiviso la linea del cambio di passo in Afghanistan. Ci saranno altre riunioni nelle prossime ore ma vi posso dire che si va verso una decisione epocale per la Nato, una decisione che ovviamente prenderemo insieme con i nostri alleati e che riguarderà la presenza delle truppe in Afghanistan dell'Alleanza Nato. In tutto questo vorrei dire un grande grazie ai soldati italiani che sono impegnati nelle missioni di pace: siamo orgogliosi di loro. E vorrei dire anche che continueremo ad aiutare il popolo afghano, con progetti di cooperazione allo sviluppo, sostegno alle imprese e tutela dei diritti umani".