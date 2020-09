Afghanistan, a Doha storici negoziati di pace governo-talebani

Roma, 12 set. (askanews) - A Doha, in Qatar, primi "storici" colloqui di pace tra governo di Kabul e Movimento dei talebani, allo scopo di mettere fine a 19 anni di guerra civile. A dare il via ai lavori è stato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, al fianco del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo e dell'inviato speciale di Washington per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

Il rappresentante del governo di Kabul, Abdullah Abdullah, che alla vigilia aveva chiesto "una pace giusta e dignitosa", ha ringraziato i talebani per la loro "disponibilità" al dialogo ed ha ribadito la richiesta delle autorità afgane di un "cessate il fuoco umanitario" nel Paese.

Da parte loro, nell'intervento di apertura, i talebani hanno confermato la volontà di vedere l'applicazione di "un sistema islamico" per l'Afghanistan. "Vorrei che tutti prendano in considerazione l'islam nei negoziati e negli accordi e che non si sacrifichi l'islam aghli interessi personali", ha spiegato il mullah Abdul Ghani Baradar, leader politico del movimento.

Il capo della diplomaza di Washington, che di è recato per l'occasione in Qatar, durante il trasferimento nel Paese del Golfo aveva definito "storico" l'incontro odierno. A Doha ha poi invitato tutte le parti in causa a "ridurre la violenza, soddisfacendo le necessità afgane, quelle di un paese riconciliato, con un governo espressione di una nazione non più in guerra".