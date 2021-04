Addio solenne al principe Filippo, Elisabetta II sola e commossa

Roma, 17 apr. (askanews) - Il minuto di silenzio, il feretro avvolto nel suo stendardo personale, portato a spalla da 8 militari. I massimi onori, la bara di quercia inglese e piombo, caricata sulla Land Rover da lui ridisegnata, color verde, il corteo funebre, la regina Elisabetta II da sola. Londra dice addio al principe Filippo, il Duca di Edimburgo, scomparso all'età di 99 anni.

Per lui i massimi onori nel castello di Windsor, ma i funerali sono privati: trenta gli ospiti ufficiali ammessi nella cappella privata St. George, tutti membri della famiglia reale, secondo un programma progettato dallo stesso principe.

Le telecamere immortalano una lacrima della regina. Il decano di Windsor ricorda, commosso, l'incrollabile fedeltà del principe alla regina.

Alle esequie ci sono anche i nipoti, William - accompagnato dalla moglie Kate - e Harry, senza la moglie Meghan, rimasta in California a causa della gravidanza.

I funerali del Principe sono anche l'occasione di un primo incontro tra i due fratelli, la prima volta dopo il grande strappo, quando il secondogenito ha abbandonato gli impegni pubblici della monarchia per ritirarsi in California. E' di appena poche settimane fa l'intervista esplosiva rilasciata dai due a Oprah Winfrey in cui Meghan, accusava apertamente la casa reale o almeno alcuni membri dei Windsor di razzismo indirizzato contro la sua pelle più scura.

