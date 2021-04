Addio a Filippo, oggi esequie a Windsor. Dirette da mezzo mondo

Roma, 17 apr. (askanews) - Tutto pronto al Castello di Windsor per le esequie, in forma privata, del principe Filippo di Edimburgo, morto a 99 anni. E i quotidiani britannici gli rendono tributo aprendo con una foto diffusa dalla Casa Reale di tempi più lieti: il principe consorte e la regina Elisabetta II sorridenti e rilassati nel 2003, sdraiati sull'erba della brughiera in Scozia.

I funerali si celebrano nella cappella del castello di Windsor con una cerimonia in forma privata (ma ritrasmessa dalla BBc e dalle tv di mezzo mondo) con solo 30 ospiti ufficiali, tutti membri della famiglia reale, secondo un programma progettato dallo stesso principe.

I tabloid intanto vanno a nozze: da un lato tutti gli occhi saranno puntati sulla regina 95enne, che ricompare in pubblico per la prima volta dopo il luttuoso evento e che dovrà tristemente sedere da sola causa Covid (sebbene vaccinata).

Dall'altro c'è grande fervore per lo psicodramma che riguarda i fratelli William (il secondo in linea per il trono, figlio del principe di Galles Carlo) e Harry: di nuovo insieme per la prima volta dopo il grande strappo, quando il secondogenito ha abbandonato gli impegni pubblici della monarchia per ritirarsi in California con la bellissima moglie Meghan Markle. E' di appena poche settimane fa l'intervista esplosiva rilasciata dai due a Oprah Winfrey in cui Meghan, per metà afroamericana, accusava apertamente la casa reale o almeno alcuni membri dei Windsor di razzismo.