Ad Tozzi Green: per 2021 puntiamo su estero ma anche sull'Italia

Roma, 3 mar. (askanews) - Continuare a investire sui mercati esteri, America Latina, Africa e Madagascar in particolare, e poi riuscire a tornare attivi e più presenti anche in Italia grazie alla ripresa delle concessioni e delle autorizzazioni per gli impianti di energia rinnovabile. E' questo l'auspicio per il 2021 dell amministratore delegato di Tozzi Green, Andrea Tozzi.

"L'obiettivo principale è di consolidare la nostra forza in quei Paesi su cui abbiamo puntato all'estero in particolare in Madagascar dove oltre all'impianto in costruzione ce ne sono altri in esercizio e altri in sviluppo. L America latina con un focus sul Perù, dove sta per uscire un altro tender di 100 mila unità sui cui speriamo di essere competitivi ancora".

In Perù, infatti, Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili, ha vinto nel 2015 il più grande progetto di elettrificazione rurale del mondo. Il progetto è stato completato a gennaio e sono stati installati 220mila kit fotovoltaici che consentiranno di fornire energia elettrica 1,5 milioni di persone che abitano in aree remote del paese e a strutture sanitarie e scolastiche.

"E poi l'Italia. Noi siamo italiani e ci piacerebbe dare un contributo forte in questo settore che è il futuro delle generazioni a venire: quello di salvare il mondo e abbassare le emissioni. Per cui noi abbiamo tantissime cose in sviluppo in Italia e mi auguro che ci sblocchino qualcosa perché così si possa partire a costruire parchi eolici e impianti fotovoltaici a breve".