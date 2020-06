A San Francisco abbattuta la statua di Francis Scott Key

San Francisco, 20 giu. (askanews) - I manifestanti tirano giù la statua di Francis Scott Key nel Golden Gate Park a San Francisco. Giurista, scrittore e poeta statunitense, Francis Scott Key è noto per avere scritto l'inno nazionale degli Stati Uniti "The Star-Spangled Banner". Key e la sua famiglia - scrive la stampa americana - avevano legami con gli schiavi. Il gesto è altamente simbolico, perché compiuto la sera del 19 giugno, giorno delle manifestazioni per il "Juneteenth", che commemora la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Le manifestazioni contro il razzismo continuano negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis.