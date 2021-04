A Rosenheim (in Baviera) la birreria diventa un centro vaccinale

Roma, 20 apr. (askanews) - Rosenheim, terza città della Baviera, nel Sud della Germania, ha trasformato una birreria in un mega centro vaccinale. In questo locale, solitamente frequentato dagli amanti della birra tedesca, e in un tendone aggiuntivo, vengono vaccinate ogni giorno circa 1.600 persone contro il Covid-19.