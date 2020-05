A Praga la partita di calcio si guarda dall'auto al drive-in

Praga, 28 mag. (askanews) - Lo Sparta Praga ha perso 2 a 1 contro il Viktoria Pilsen, seconda in classifica ma la vera notizia è che, a causa della pandemia di Covid-19 in atto, i tifosi hanno seguito la partita direttamente dalla propria auto (o giù di lì) su un maxischermo, in un drive-in.

In tempi di distanziamento sociale, succede anche questo. In Repubblica ceca il campionato di calcio è ripartito il 23 maggio 2020. Nel Paese il coronavirus ha causato almeno 9mila contagi e 300 morti confermati.