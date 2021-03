A Parigi spunta un clitoride di 5 metri davanti alla Torre Eiffel

Roma, 8 mar. (askanews) - Per l'8 marzo, Festa della Donna, un clitoride gonfiabile alto 5 metri è stato issato proprio di fronte alla Torre Eiffel, a Parigi. Un'azione simbolica organizzata dal gruppo "Gang du Clito" per denunciare, hanno detto, la disparità di trattamento e "l'analfabetismo sessuale istituzionale".

La fondatrice del gruppo, Julia Pietri, ha spiegato: "L'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, abbiamo voluto celebrare il clitoride sulla piazza davanti al Trocadero, un luogo simbolico perché è la piazza dei diritti umani, davanti al fallo più famoso di Parigi che è la Torre Eiffel".

"Denunciamo pubblicamente anche il ritardo nella ricerca della medicina sessuale sul clitoride. C'è chiaramente una disparità di trattamento con il pene.... Un quarto delle ragazze non sa di avere un clitoride e l'82% non sa nemmeno che è un organo erettile ed erogeno. È grave oggi non poter conoscere il proprio corpo, quando sappiamo che l'educazione sessuale è la base per poter parlare di consenso, perché se non hai niente tra le gambe, se dici di non avere niente tra le gambe, non hai niente da proteggere perché non esiste niente".