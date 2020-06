Milano, 25 giu. (askanews) - La Tour Eiffel ha riaperto dopo 3 mesi, una chiusura obbligata a causa dell'emergenza conoronavirus. I turisti che decidono di visitarla in questi giorni però devono fare molta più fatica del solito per godersi il panorama unico offerto dal monumento simbolo di Parigi: si possono usare solo le scale, gli ascensori sono vietati almeno fino a luglio per favorire il distanziamento fisico.