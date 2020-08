A New York riapre il MoMa, i pochi visitatori si gustano le opere

Roma, 28 ago. (askanews) - Dopo quasi sei mesi di chiusura a causa della pandemia, il MoMA, il famoso museo d'arte moderna di New York, è stato il primo grande museo della "Grande Mela" a riaprire i battenti, per la gioia dei suoi visitatori, al momento pochissimi.

Mentre i principali musei europei come il Louvre hanno riaperto da settimane, a New York è stato possibile ripartire solo da questa settimana e con una capacità ridotta al 25%, controlli della temperatura all'ingresso e rigorose misure di distanziamento. In pochi si sono presentati al MoMa nel primo giorno di riapertura, ma quei pochi hanno potuto godersi con calma come mai prima d'ora i suoi capolavori.