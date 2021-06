A New York il mega-store di Harry Potter più grande al mondo

Roma, 4 giu. (askanews) - Con cappelli da strega e mantelli centinaia di fan di Harry Potter hanno sfidato la pioggia e la lunga fila per entrare nel loro mondo dei sogni. Ha inaugurato a New York il negozio più grande al mondo dedicato alla saga del maghetto nata dalla penna di J.K. Rowling.

Tre piani a Lower Manhattan con ambientazioni e oggetti dell'Harry Potter World, dove è possibile scattarsi una foto nelle scarpe giganti di Hangrid, sorseggiare una Burrobirra, acquistare gadget di ogni tipo legati a Howgarts e ai suoi personaggi: c'è è la collezione più grande mai messa insieme.

Alexandra Ewing, fan di Harry Potter: "Non sono mai stata in nessun posto del Wizarding World, questa è la prima volta che bevo la burrobirra. Mi sto divertendo da morire. Ho lottato per trattenere le lacrime per tutto il tempo. Amo questo posto". "E' meraviglioso e perfetto, un'esperienza così coinvolgente - dice Matteo Lambert, altro fan - sono stato in altre location del Wizarding World, ma questo è il top, il massimo, il più immersivo, hanno pensato davvero a ogni dettaglio"

Tanti si sono messi in viaggio da lontano per partecipare all'inaugurazione del mega-store di 1.950 metri quadri. Volevano essere i primi ad acquistre la bacchetta della strega Bellatrix Lestrange, a farsi un selfie davanti a una cabina telefonica rossa come quella che trasporta streghe e maghi al Ministero della Magia e a comprare caramelle frizzanti. Il negozio doveva aprire già la scorsa estate ma i fan hanno dovuto attendere molti mesi a causa della pandemia.