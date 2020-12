A Montreal "light therapy" nel freddo inverno con il Covid

Roma, 23 dic. (askanews) - Giochi di luce, suoni e colori nel centro di Montreal, in Canada, per portare un po' di conforto agli abitanti durante la pandemia di Covid-19.

Sulla Piazza del Festival sono arrivati imponenti zootropi luminosi in cui vengono proiettate illustrazioni di libri scritti da abitanti del Quebec e le immagini sembrano prendere vita. A poca distanza sfere luminose e colorate si animano.

Secondo gli ideatori, il progetto "Light therapy, beating heart", è pensata proprio per offrire un attimo di distrazione dalle preoccupazioni attraverso la "terapia della luce".

Le installazioni luminose e sonore sono cinque e rimarranno in funzione fino al 14 marzo 2021. Non solo; suoni e luci vengono proiettati sulle facciate di numerosi edifici della città. E per circa cinque minuti un battito cardiaco risuona per le strade accompagnato da un'illuminazione rossa che simboleggia la solidarietà, in un momento in cui teatri e ristoranti della città sono costretti a chiudere.