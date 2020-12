A Monte Carlo la più grande degustazione di marrons glacés

Roma, 4 dic. (askanews) - La più grande degustazione italiana di marrons glacés si è tenuta, in presenza, in una nota pasticceria del Principato di Monaco, nell'ambito della 5a Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco.

Castagne candite o glassate, o utilizzate come ingredienti di golosi dessert preparati da rinomati Maestri Pasticceri. Il risultato finale, spesso, è un'opera d'arte artigianale che permette a tutti i nostri sensi di viaggiare attraverso la natura.

Presente all'appuntamento monegasco anche l'Ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo: "Mi fa piacere poter ufficialmente inserite questa giornata tra le attività di promozione del "Made in Italy" nel Principato, in quanto si è svolta nell'ambito della 5a edizione della "Settimana della cucina italiana nel mondo", in corso dal 23 al 29 novembre 2020 con il tema "Saperi e sapori delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi".

L'evento è stato promosso da Agrimontano. Il presidente Enrico Bardini: "È la prima volta che organizziamo questo evento a Monte Carlo e speriamo di ripeterlo in futuro, magari liberi dall'emergenza del coronavirus".