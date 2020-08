Melbourne, 11 ago. (askanews) - Gli abitanti di Melbourne fanno esercizi e corse all'aperto dopo che le autorità della città australiana hanno stabilito nuove restrizioni per l'emergenza coronavirus. Vietati gli assembramenti e non si puo uscire di casa se non per andare al lavoro, per fare attività fisica o per l'acquisto di beni di prima necessità. Nello stato di Victoria sono stati registrati 19 decessi per coronavirus l'11 agosto.