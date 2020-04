A Londra la folla applaude i medici, ma non rispetta le distanze

Londra, 17 apr. (askanews) - Un breve video pubblicato su Twitter mostra una folla di persone sul ponte di Westminster a Londra che applaude per sostenere i medici impegnati nella lotta contro il Covid-19. Immagini che hanno totalizzato 10 milioni di visualizzazioni e attirato le critiche degli utenti social perché le persone non rispettano le misure di distanziamento sociale; nel video si vedono anche delle auto della polizia e degli agenti, i quali tuttavia non intervengono per far rispettare le regole.

Fonte: Twitter Damir Rafi.