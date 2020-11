A Lipsia protestano in migliaia contro le restrizioni anti-Covid

Lipsia (Germania), 7 nov. (askanews) - In migliaia si sono radunati a Lipsia, nell'Est della Germania, per protestare contro le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, mentre il Paese dal 2 novembre è tornato in lockdown per 4 settimane per arginare la diffusione dei contagi.

Sui cartelli dei manifestanti anche l'immagine della cancelliera Angela Merkel con gli "spike" (spuntoni) del Covid-19 e la scritta in tedesco "Io sono il vostro virus". Su un altro cartello invece si legge: "Allergici alla propaganda". Tra la folla molti palloncini a forma di cuore rosso, alcune bandiere tedesche, ma poche mascherine.