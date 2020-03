Lille, 24 mar. (askanews) - L'ingresso è controllato dalla polizia e all'interno si deve rispettare la distanza di sicurezza. Fa quasi impressione di questi tempi vedere un mercato all'aperto in funzione. Nel giorno dell'entrata in vigore in Francia di un decreto che vieta l'apertura dei mercati all'aperto e non, a Lille, le bancarelle di frutta e verdura del marché di Wazemme hanno una deroga speciale e continuano ad accogliere i clienti sotto il controllo vigile delle forze dell'ordine.