Calcutta, 23 ott. (askanews) - La città indiana di Calcutta ha inaugurato, con tutte le misure anti-Covid previste, le celebrazioni per l'annuale festival hindu Durga Puja, maggiore festività del Bengala occidentale, Stato nel Nord-Est dell'India. Per cinque giorni in città si festeggia il culto della Dea Durga, Madre Divina (Devi), che assume anche molte altre forme, tra cui Sarasvati, Parvati, Lakshmi e Kali.