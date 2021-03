A Barcellona turismo in funicolare al Monastero di Montserrat

Barcellona, 4 mar. (askanews) - La pandemia non ferma il turismo in Spagna, anzi a Barcellona, è stata inaugurata una nuova funicolare per accedere al monastero di Montserrat, luogo di culto mariano noto in tutto il mondo. Il nuovo impianto, costruito dall'azienda italiana Leitner, permette di raggiungere in sicurezza la cappella di Santa Cova dove, si narra, sia stata ritrovata l immagine miracolosa della Vergine di Montserrat, "La Moreneta" (o Madonna nera).

Il monastero benedettino di Montserrat si trova a nord-ovest di Barcellona, ed è da secoli un rinomato luogo di pellegrinaggio. Per rendere più confortevole e sicuro il trasporto dei pellegrini è stato realizzato quest'impianto moderno che aggiorna quelli precedenti, come la vecchia ferrovia a cremagliera o una prima funicolare realizzata nel 1929.

A causa dei danni riportati durante le piogge torrenziali del 2000, però, l'impianto originario dovette essere sostituito e nel 2018 la società di gestione affidò all'azienda italiana l incarico ammodernare la funicolare che oggi - salvo restrizioni - può trasportare fino 40 persone a cabina per viaggio, superando un dislivello di 118 metri in circa 3 minuti con una pendenza massima del 56,5%, per una lunghezza di 262 metri. A metà percorso, i due vagoni di andata e ritorno si incrociano transitando fianco a fianco grazie a un doppio tronco di binario.