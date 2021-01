Schiaparelli e l’esaltazione pop dell’alta moda 26 gennaio 2021

Nella collezione couture AI 2021 Daniel Roseberry si diverte con orecchini come denti, bustini come addominali scolpiti o con annessi poppanti che suggono il latte, abiti che definiscono fisici bestiali, cappucci e maniche ruscellanti, e il lucchetto come borsa.