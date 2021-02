Laura Biagiotti, l'alba di una nuova era delle donne 28 febbraio 2021

Per l'AI 21-22 Lavinia Biagiotti immagina una nuova “Age of Women”, che inizia con una coreografia originale di Eleonora Abbagnato al Museo dell'Ara Pacis di Roma: cashmere, anche riciclato, maglie e perle per un'eleganza gentile