K-Way sceglie Firenze per la sua prima sfilata 10 gennaio 2020

Per la prima volta nella sua storia, iniziata in Francia nel 1965 da un’idea di Léon-Claude Duhamel, K-Way ha portato in ha organizzato una sfilata, portando in passerella i suoi capi più rappresentativi: dai classici dell'outerwear – le giacche antipioggia e antivento – ai modelli più elaborati; dai tradizionali double face a una variegata brand extension. Al Palazzo Borsa Valori di Firenze, nei giorni di Pitti Uomo 97, K-Way (controllato dal 2005 dal gruppo torinese BasicNet) ha deciso di raccontarsi attraverso i suoi capi iconici, con un fashion show ispirato al patrimonio del brand e attraverso il suo slogan “Let it rain”.