Joan Collins protagonista del Natale glamour di Valentino 11 dicembre 2019

Joan Collins è una elegantissima versione femminile di Babbo Natale in uno dei tre video della campagna di Valentino per le Festività 2019. Girato a Londra dalla regista Barbara Anastacio, ritrae un gruppo di amici che giocano con le creazioni delle collezioni Valentino Love Lab e Call Me Valentino. Nel terzo episodio, mentre si trovano riuniti a tavola, sono interrotti dal suono del campanello all'ingresso: entra Joan Collins, portando regali e danzando poi con loro.