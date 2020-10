Alberta Ferretti: “Il futuro della moda sarà sostenibilità e innovazione” di Monica D'ascenzo 22 ottobre 2020

Il brand Alberta Ferretti è parte del gruppo Aeffe, quotato in Borsa Italiana, che ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 351,4 milioni di euro in crescita dell'1,4% a cambi correnti rispetto all'anno precedente. Nello scorso esercizio il gruppo aveva registrato una buona progressione nei mercati internazionali: in Cina +7,2%, nel resto del mondo +7,5%, in Europa (Italia esclusa) +8,1% con una crescita dei fatturati del retail (+7,5%) e delle royalties (+17,7%). Alberta Ferretti, vicepresidente del gruppo e direttrice creativa del brand, racconta come sta cambiando la moda, quali sono le sfide che dovrà affrontare fra sostenibilità e innovazione e come un brand iconico come il suo sa sopravvivere al tempo partendo dalla prima sfilata del 1980.