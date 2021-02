Sherilyn Shackell - Mark Ritson: il CEO deve dire un grande sì e tanti no

Il marketing come scienza con cui costruire una strategia di business e di comunicazione coinvolgendo tutta l'azienda.E' questa la filosofia di Sherilyn Shackell, fondatrice e CEO della Marketing Academy un punto di riferimento per la formazione dei Ceo del futuro e di Mark Ritson, professore di marketing per 25 anni e oggi curatore del Marketing Mini MBA.Per loro il compito fondamentale di un Ceo è quello di decidere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Il Ceo è colui che in azienda guarda al futuro, mettendo in atto sia le proprie capacità intellettuali che quelle politiche.Al primo posto nell'agenda di un bravo Ceo, secondo Shackell e Ritson, ci deve essere il tema della sostenibilità perché ormai non c'è più tempo.#CEOConfidentialIlSole24Ore