Ross Bailey: il CEO si fida dell’istinto e va oltre il profitto

Ross Bailey è il giovane e brillante fondatore di Appear Here, il mercato online per spazi commerciali a breve termine, che dà la possibilità a decine di migliaia di aziende di affittare, in maniera flessibile e facile, location altrimenti difficili da conquistare perché prerogativa delle grandi catene. Bailey punta su una strategia a lungo termine e per raggiungere i suoi obiettivi coinvolge collaboratori e clienti in una rivoluzione sociale, che rimuove le debolezze del commercio fisico per evidenziarne l'essenza, ovvero l'esperienza e la fisicità. Il Ceo del futuro, per Bailey, deve andare oltre il profitto, la sua agenda deve avere un impatto concreto sulla comunità e agire in maniera trasparente.