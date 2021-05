Primo. Non comandare”: la leadership del futuro coniugata al femminile

In occasione del lancio del libro ‘Primo. Non Comandare', in libreria ed in edicola dal 22 Maggio, e che scaturisce dalla serie CEO Confidential, Natalia Borri, Presidente di The AD Store e autrice, si siede ‘virtualmente' al tavolo con un panel di ‘power women', dai settori più diversi: Karen Nahum, Direttore Generale Area Publishing & Digital at Il Sole 24 Ore; Anna Simioni, Advisor Boston Consulting e Board Member AIRC; Micaela Le Divelec Lemmi, CEO Salvatore Ferragamo; Francesca Toninato, Global CEO 7 FAM. La discussione si concentra sui dilemmi del futuro e sulle caratteristiche che il CEO deve avere per garantire longevità ad azienda, comunità ed ambiente.#CEOConfidentialIlSole24OreLEGGI: Ceo confindential, le risposte dei leader ai dilemmi del nostro tempo