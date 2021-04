Padre David McCallum: un leader con testa, cuore e stomaco

Discernimento, è questa la parola chiave per Padre David McCallum, il gesuita americano fondatore ed Executive Director del Discerning Leadership Program, voluto da Bergoglio per la formazione del clero, necessaria per cambiare e migliorare la Chiesa. Il Ceo del futuro per Padre McCallum dovrà saper dosare potere e compassione, usare testa, cuore e pancia per prendere le giuste decisioni. Anche la Chiesa deve co-creare con le persone il proprio avvenire, sperimentando, de-centralizzando e sposando una leadership condivisa, mantenere sempre l'umanesimo al centro di tutto. Le aziende e le istituzioni devono fare lo stesso.#CEOConfidentialIlSole24Ore